Başkan Aksun, Gülabibey ve Karaağaç Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

Başkan Aksun düzenli bir şekilde gerçekleştirdiği mahalle toplantılarında vatandaşlarla ile bir araya gelmeye devam ediyor. Belediye tarafından "Mahalleli Soruyor Başkan Cevaplıyor" sloganı ile başlatılan mahalle toplantıların 20'ncisi Gülabibey ve Karaağaç Mahallesi sakinlerinin katılımı ile Erzincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü salonunda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda daha sonra 3 yıl içerisinde Erzincan Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar ve planlanan projelerin anlatıldığı tanıtım videosu izlendi.

Gülabibey Mahallesi Muhtarı Erdal Aşüt ve Karaağaç Mahallesi Muhtarı Sadi Bedir konuşmalarında; Mahallelerinde yapılmasını istedikleri işler hakkında taleplerini belirttiler.

Belediye Başkanı Bekir Aksun konuşmasında; “Belediyemiz tarafından yapılan çalışmaların bir kısmı sinevizyon da anlatıldı. Ben şunu ifade etmek istiyorum, sizlere ne kadar hizmet yapsak azdır. Siz hizmetin en iyisine layıksınız” diye konuştu.

Başkan Aksun'un konuşmasının ardından soru - cevap kısmına geçildi. Mahalle halklarının istek ve sorunlarını dinleyen Başkan Aksun, başkan yardımcıları ve birim müdürleri vatandaşların sorularını cevaplandırdılar.