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Başkan Aksun, karne dağıtım törenine katıldı

2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi sebebiyle Başkan Bekir Aksun, Erzincan Ortaokulunda düzenlenen karne törenine katıldı.


Başkan Aksun düzenlenen törende protokoldekilerle birlikte öğrencilere karne dağıttı.


Aksun burada yaptığı konuşmada, “Bir dönemin sonuna geldiniz bir sürü emek sarf ettiniz. Uzun ve yoğun geçen bir yılın ardından karnelerinizi almanın heyecanını yaşıyorsunuz. Tatil süresince iyi dinlenin ancak eksikliklerinizi de gidermeyi ihmal etmeyin. Başarılarınız daim olsun." ifadelerine yer verdi.


Erzincan Ortaokulundaki programdan sonra Erzincan Fen Lisesindeki karne törenine de katılan Aksun burada öğrencilere karnelerini verdi ve okulu birincilikle bitiren Nurullah Aksu'ya okul tarafından hazırlanan plaketi taktim etti.


Ayrıca Başkan Aksun karne törenine katılan öğrencilerin aileleri ile de okul bahçesinde sohbet etti.

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