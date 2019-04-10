Başkan Aksun, Polis Haftasını kutladı

kuruluş yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Aksun mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Öncelikle şehrimizde ve ülkemizde huzur ve güvenliğimiz için gece gündüz demeden mesai mefhumu gözetmeden görevini ifa eden tüm polis teşkilatı mensuplarının polis haftasını kutluyorum. Türk polis teşkilatımız hukuk üstünlüğüne ve insan haklarına saygıyı ön planda tutarak onurlu ve şanlı bir şekilde 174 yılı geride bırakmıştır. Bizde bu vesile ile polis teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Son yıllarda terörle mücadelede şehitlerimizin yadigarı cennet vatanımızı bölmek isteyen hainlere karşı kahramanca mücadele eden Türk Polis Teşkilatımız, ülkemizin bütünlüğüne ve istikbaline yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi destansı mücadelesiyle bertaraf ederek, aziz milletimizin gönlünde taht kurmuştur.

Bu duygu ve düşüncelerle Erzincan'ımızın ve ülkemizin her bir köşesinde başarılı çalışmalar yürüten emniyet teşkilatımızın polis haftasını kutluyor bu cennet vatan uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."