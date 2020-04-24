İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Aksun: “Ramazan-ı Şerif'e ulaşmanın sevinci ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız”

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Aksun, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e ulaşmanın sevinci ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Ramazan ayı hoşgörü, muhabbet, şefkat, merhamet ve rızkın bol olduğu değerli bir aydır. Yüce kitabımızın indirildiği ve orucun farz kılındığı mübarek Ramazan ayında tasa sevince, hüzün ise neşeye dönüşür.


İçerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini barındıran, rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu ayda ellerimizi semadan indirmeyelim şu günlerde içerisinde bulunduğumuz zorlu durumdan kurtulmak için daha çok dua edelim. Yüce Rabbim El-Mucîb adıyla kendisine dua edip yalvaranların isteklerini işitip cevap veren, onları cevapsız bırakmayandır.


Mübarek Ramazan ayının ülkemize, şehrimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi en büyük arzumuzdur.


Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan-ı Şerif'in ülkemiz ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını temenni eder, tüm hemşehrilerime sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde bir Ramazan ayı geçirmelerini dilerim.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.