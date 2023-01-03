Başkan Aksun, Taksim Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

Başkan Aksun düzenli bir şekilde gerçekleştirdiği mahalle toplantılarında vatandaşlarla ile bir araya gelmeye devam ediyor. Belediye tarafından "Mahalleli Soruyor Başkan Cevaplıyor" sloganı ile başlatılan mahalle toplantıların 18'ncisi Taksim Mahallesi sakinlerinin katılımı ile Şehit Pilot Teğmen Serkan Sağır İlkokulu toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Bekir Aksun, eşi Ürküş Aksun, MHP İl Başkanı Salih Aksu, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Ayaz, Belediye Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye birim müdürleri, Ülkü Ocakları İl Başkanı Bilgehan Çağrı Özarslan, Taksim Mahallesi Muhtarı Yaşar Budak ve mahalle sakinleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda 3 yıl içerisinde Erzincan Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar ve planlanan projelerin anlatıldığı tanıtım videosu izlendi.

Programda konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur, Taksim Mahallesinde yapılan çalışmalar hakkında mahalle sakinlerine bilgiler verdi.

Taksim Mahallesi Muhtarı Yaşar Budak ise konuşmasında; Mahallesinde yapılmasını istediği işler hakkında isteklerini anlatarak, toplantının yapılmasından dolayı Belediye Başkanı Bekir Aksun'a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Bekir Aksun ise konuşmasında şunları ifade etti; “Böylesine kalabalık bir toplulukla bu programımızda bulunmak bizi ziyadesi ile mutlu etti, hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Erzincan'ımızın en güzel mahallerinden bir tanesi olan, dönüşümünü gerçekleştirmiş. Muhtarımızın ifade ettiği eksikliklere rağmen yaşanılabilir bir alana sahip olan bu mahallemizin sakinlerinin arzu ve isteklerini yerine getirmek bizim asli görevimizdir. Onun içinde muhtarımızın talepleri başımızın tacıdır. İnşallah yerine getireceğiz.”

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'un konuşmasının ardından soru - cevap kısmına geçildi. Mahalle halkının istek ve sorunlarını dinleyen Başkan Aksun, başkan yardımcıları ve birim müdürleri vatandaşların sorularını cevaplandırdılar.