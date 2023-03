Başkan Aksun: “Toplumun ve ailenin temeli olan kadınlarımız, insanlık mektebinin de ilk hocalarıdır”

Başkan Aksun mesajında şu görüşlere yer verdi; “Fedakarlığın, özverinin ebedi temsilcisi olan ve aile kurumunun kutsiyetinin temel öğesi olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.

Hayatımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, sevgi, fedakârlık ve hoşgörünün sembolü olan kadınlarımız, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşlarıdır. Toplumun ve ailenin temeli olan kadınlarımız, insanlık mektebinin de ilk hocalarıdır. Bu mektebi sevgi ve hoşgörüyle inşa edip, insanlığın emeği ve merhameti olmuşlardır.

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Dünyada her şey kadının eseridir” diyerek kadınların değerini vurgulayan en önemli lider olmuş, tüm başarılarının ortağı olarak da kadınları görmüştür.

Fedakârlığı, sevecenliği, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle her zaman ailesine ve topluma önemli katkılar sunan kadınları, hayatın her alanında etkin bir şekilde görmek bizleri sevindirmektedir. Günümüzde kadınlarımıza reva görülen her türlü şiddeti nefretle kınıyor, hastalıklı düşünceleri reddediyoruz.

Bu duygularla özverinin, sevginin ve asaletin kaynağı olmuş başta şehit ve gazi anneleri ile şehit ve gazi eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sevgi ve şefkati hiç bir karşılık beklemeden veren tüm annelerimizi ve kadınlarımızı en kalbi duygularla selamlıyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.”