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Başkan Aksun, Yeni Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Aksun Esnaf ziyaretleri kapsamında Yeni Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.


Başkan Aksun Yeni Sanayi Sitesi esnafını tek tek dolaşarak sorun ve önerilerini dinledi.


Esnafımızla bir araya gelerek yapılan ve yapılması gereken hizmetleri değerlendirme fırsatı buluyoruz diyen Başkan Aksun; “Vatandaşlarımızın görüş ve önerileri bizim için çok değerli. Biz bu yola koyulduğumuzda Erzincan'ı birlikte yöneteceğiz dedik. Bu tarz ziyaretlerimizi gerçekleştirirken hem esnafımızın önerilerini dinliyoruz hem de pandemi sürecinde onların yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Erzincan Belediyesi olarak halkımızın ve esnafımızın her zaman yanında yer aldık almaya da devam edeceğiz” dedi.

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