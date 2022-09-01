Başkan Aksun: “Zabıta teşkilatımız, vatandaşlarımızın sağlıklı, huzur ve güven ortamında yaşamasının güvencesidir”

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 1-7 Eylül Zabıta Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, halkın sağlığı ve güvenliği için görevlerini sürdüren zabıta personellerinin haftasını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Aksun mesajında; “Zabıta teşkilatımız, vatandaşlarımızın sağlıklı, huzur ve güven ortamında yaşamasının güvencesidir. Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın esenliği için güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan Zabıta Teşkilatımız, kentsel gelişimimizde de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Görevi gereği belediyenin gören gözü, işiten kulağı olan Zabıta Teşkilatımız belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir.

Bugüne kadar yaptıkları fedakârca çalışmalarından dolayı başta Erzincan Belediyesi Zabıta Teşkilatımız olmak üzere ülkemizin dört bir yanında vatandaşların huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm Zabıta Teşkilatının Zabıta Haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum.” dedi.