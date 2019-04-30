Başkan Aksun'dan 1 Mayıs mesajı

Başkan Aksun, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Emeğiyle hayatını kazanan, alın teriyle geçimini temin eden ve milletçe elde ettiğimiz toplam milli gelire büyük katkılar sağlayan milyonlarca çalışanımızın gururla idrak ettikleri anlamlı bir günün içindeyiz.

Helal kazancını elde etmenin arayışında olan ve emeğinden başka herhangi bir gücü olmayan kardeşlerimizin, millet ve devlet hayatında yeri doldurulamaz önem ve kıymeti bulunmaktadır.

Vatanımızın her köşesinde sahip oldukları en önemli değer olan emekleriyle, milletimizin ihtiyaçlarını karşılayan, beklentilerini gideren; dayanışmanın ve birlikte çalışmanın güzelliklerini sergileyen emekçilerimizin, sosyal ve ekonomik hayatta büyük payları vardır.

Ekonomik istikrarın yakalanabilmesi ve demokrasinin gerçek anlamına kavuşabilmesi her şeyden önce çalışanlarımızın bilinçli tercihleriyle mümkün olacaktır.

Dileğim, emekleriyle geçinen ve karşılarına dikilen birçok zorluğa göğüs germeye çalışan emekçilerimizin, biriken sorunlarının da bir an önce çözülmesi ve hak ettikleri ekonomik ve sosyal şartlara kavuşturulmalarıdır..

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm emekçilerimizin bu anlamlı gününü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluk içinde bir ömür geçirmelerini Cenab-ı Allahtan niyaz ediyorum.”