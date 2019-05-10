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Başkan Aksun'dan Anneler Günü mesajı

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Anneler Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.


Başkan Aksun, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Tek bir kelimeyle dünyayı anlat deseler anne deriz belki de hepimiz. Anne; vatandır, anne topraktır, anne fedakârlıktır, anne candır. Bağımsızlık ruhumuzun, vatan sevgimizin bahçıvanıdır anne.


Anne; İslam'ın neferi Türk milletinin tarihi boyunca, her zaman baş üstünde tuttuğu en kıymetli yapı taşıdır. Hayatımızın hiçbir evresinde yeri doldurulamaz annelerimizin. Yemeden yediren, giymeden giydiren, göz nuruyla, binbir emekle bizleri büyüten annelerimiz bizlere yüce rabbimizin en büyük emanetidir. Nitekim 'Cennet annelerin ayakları altındadır' kutlu seslenişi bunun en bariz kanıtıdır.


Hayatımızın her anında onlara hürmetle, saygıyla, şükranla yaklaşmamız bizim en öncelikli sorumluluklarımız içindedir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm annelerimizin anneler gününü kutluyor saygılar sunuyorum.”

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