Başkan Aksun'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Başkan Aksun mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Aziz milletimizin Bağımsızlık ülküsü etrafında cesaret ve iradesiyle topyekûn zafer kapılarını açtığı Kurtuluş Savaşının neticesi olan Cumhuriyet ‘in ilanının 96. Yıl dönümüne ilk günkü gibi birlik beraberlik içerisinde kavuşmanın sevinci içerisindeyim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ilan edilen Cumhuriyet ile milletin gücü tescillemiş ve gelecekte Türkiye Cumhuriyeti bir zümreye değil aziz Türk milletine emanet edilmiştir. Böylece milletin hâkimiyeti kurumsallaştırılmış ve kararlaştırılmıştır. 19 Mayıs 1919'dan 29 Ekim 1923'e kadar geçen süre içerisinde verilen bağımsızlık mücadelesi Cumhuriyet'in inşası adına saygı ve hayranlıkla andığımız bir zaman aralığı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, bu topraklar üzerinde kirli emelleri olan mihraklara karşı namus mücadelesi, bağımsızlık mücadelesi veren kahraman bir neslin emanetidir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu ilk günden bu yana, devlet yapısının tahrip olması için, Cumhuriyet ruhunun sarsılması için kirli eller gayretlerini sürdürmektedir. Bu şahesere sahip çıkmak, korumak ve kollamak her Türk vatandaşının en temel ve vazgeçilmez görevi olmalıdır. Herkes bilmeli ve unutmamalıdır ki, 5 bin yıllık bir tarihi olan Türk milleti bin yıllık son vatanında ettiği yemininden şartlar ne olursa olsun dönmeyecek dış mihraklara sevineceği imkânı asla sunmayacaktır. Şanlı Türk Ordumuz bugünde güney sınırlarımızda ‘Barış Pınarı Harekâtı' ile ülkenin huzur ve refahını bozmaya yönelik girişimlerde bulunan hainlere ağır bir darbe vurarak bölgeyi kontrol altına almış devletimizin gücünü bir kez daha göstermiştir. Bizlerde Erzincan'dan bir kez daha Şanlı Türk Ordumuzun daima yanında olduğumuzu belirtirken çıkmış oldukları bu yolda Rabbimden Mehmetçiğimizi muzaffer eylemesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük Türk Milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını; büyük Türk milleti için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnet duygularımla anıyorum”