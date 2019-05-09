Başkan Aksun'dan Engelliler Haftası mesajı

Başkan Aksun mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugünün, engellerin aşılmasına, bilinç ve farkındalık düzeylerinin yeniden, ölçülüp yeniden değerlendirilmesine vesile olmasını tüm içtenliğimle belirtmek isterim.

Engelli olmak bir kusur değildir. Eğer bir engel arıyorsak, bilinmeli ki en büyük engel körelmiş kalplere sahip olan vücutlardır. Bilmeliyiz ki hepimiz bir engelli adayıyız. Bugünün ve yarının engellileri için atılan her adımı kendi şahsımız için atılmış bir adım olarak görebilirsek engelsiz yarınların temelini en sağlam şekilde atmış oluruz.

Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını huzur içinde geçirebilmeleri için Erzincan Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa yapmak bizim boynumuzun borcudur. Şayet Ulaşımdan eğitime, çalışma hayatından sağlık hizmetlerine varıncaya kadar her alanda engellilerimize insanca bir hayat sunmak, insani ve hukuki mükellefiyettir.

İstiyoruz ki engelli vatandaşlarımız hayatın her anında bizim eksikliğimizden kaynaklanan engellere maruz kalmasın. Bu duygu ve düşüncelerle engelleri aşmış bir toplum, kalplerdeki engellerin kalkmış olduğu bir toplum diliyor saygılar sunuyorum.”