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Başkan Aktürk TÜBAKKOM Genel Kurul Toplantısı'na katıldı

Erzincan Barosu Başkanı Av.

Adem Aktürk TBB Kadın Hukuku Komisyonunun (TÜBAKKOM) 14. Dönem Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.


Türkiye Barolar Birliği (TBB) Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) 14. Dönem Seçimli Genel Kurulu, Trabzon Barosu'nun ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya Erzincan Barosunu temsilen Baro Başkanı Av. Adem Aktürk, yönetim kurulu üyesi Av. Duygu Güner, kadın ve çocuk komisyonu üyeleri Av. Banu Çukadar Yılmaz ve Av. Esma Akdağ katıldı.


Erzincan Barosu Başkanı Adem Aktürk TÜBAKKOM dönem sözcüsü olarak seçilen Kırklareli Barosu ve yürütme kurulu üyelerine başarılar diledi.

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