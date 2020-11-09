Başkan Aktürk'ten 10 Kasım mesajı

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 10 Kasım mesajı yayımlayarak, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 82. sene-i devriyesinde rahmetle yâd ediyorum” dedi.

Başkan Aktürk mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyetin kurucusu, istiklal mücadelesinin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 82. sene-i devriyesinde rahmetle yâd ediyorum. 10 Kasım, milletimiz için Atatürk'ü anma günü olduğu kadar, aynı zamanda onun ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığı gösterme günüdür. 10 Kasım; bir milletin topyekûn istiklal mücadelesi verdiği bir dönemde azmi, cesareti ve ferasetiyle liderliğini yapan, düşmanların yurdumuzdan temizlenmesinde öncü olan Mustafa Kemal Atatürk'ü anmanın, bir kez daha anlamanın günüdür.

Atatürk'ün hayatını, mücadelesini, milletimize kazandırdıkları ve kazandırmak istediklerini doğru anlama bakımından 10 Kasımların önemi büyüktür. Türk milletine kendi kendini yönetme hakkını ve kendi kaderini tayin etme imkânını veren büyük Önder'in yine milletinin refah ve huzuru için bizlere hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma idealini gerçekleştirmek, hepimizin ortak sorumluluğudur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin ve milletimizin ortak değerlerinden biridir. Gazi'nin hatırasına sahip çıkmak, bağımsızlığımıza, vatanımıza, bayrağımıza, Cumhuriyete Kurtuluş Savaşı ruhuyla sahip çıkmayı gerektirir. Cumhuriyet'i ilelebet yaşatma ve kazanımlarımızı ileriye götürme konusunda güçlü bir iradeye sahip olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Gelecek nesillerin de, aynı anlayışla sorumluluklarını yerine getireceğine eminim.

Milletimizin milli mücadele ve istiklal ruhunu, ilk günkü azim ve kararı ile 15 Temmuz darbe girişimine karşı gösterdiği dirayeti ve birlikteliği koruması halinde, neler başardığını tarihin altın sahifelerinde bulmak mümkün olacaktır. Bu düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yılında, bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.”