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Başkan Aktürk'ten Feyzioğlu'na ziyaret

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof.

Dr. Metin Feyzioğlu'nu ziyaret etti.


Türkiye Barolar Birliği'nin olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmadıklarını ifade ederek, barolar arasında ilk açıklamada bulunan Dr. Metin Feyzioğlu'nu ziyaret etti.


Ziyarette, avukatlık mesleğinin güncel sorunlarına ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.


Erzincan Baro Başkanı Aktürk, Türkiye Barolar Birliği'nin olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmadıklarını, bu genel kurul çağrılarının birliğe zarar vereceğini düşündüklerini ifade ederek Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'nun yanında yer alacaklarını kaydetti.

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