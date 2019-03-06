Başkan Başsoy, dernekleri ziyaret etti

Gerçekleşen ziyaretlerde Başkan Başsoy'a Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci'de eşlik etti.

Başsoy, derneklerin insanları bir araya getirerek sıcak bir ortam oluşturduğunu belirtirken ziyaretler esnasında yapılan çalışmaları ve Erzincan için hazırlamış olduğu yeni 48 proje hakkında bilgiler verdi.

Bayburtlular derneğinde konuşan Başkan Başsoy; “Öncelikle dernek başkanımıza teşekkür ediyorum, bildiğim kadarıyla yeni bir dernek, yeni bir oluşumla böyle sıcak bir ortam oluşturarak bizleri bir araya getirdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de salı günü Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız buraya geldi şehrimizi şereflendirdi katkılarınızdan dolayı emeklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Bir siyasi seçim arifesindeyiz Allah nasip ederse yerel seçimler yapacağız. Demokrasi gereği her 5 yılda bir bu gerçekleşiyor. 24 Haziran da milletvekilleri için seçim yapıldı mecliste görevlerine başladılar Allah yar ve yardımcıları olsun. Meclise gittikleri günden beri hep beraberiz. Bir ayakları burada bir ayakları Ankara'da çok güzel projeler üzerinde de duruyorlar. Şehrimizi turizm, tarım ve hayvancılık yönünden geliştirmekle ilgili projeleri var. Aynı zamanda belediye hizmetleriyle ilgili de bize her türlü desteği de veriyorlar Allah kendilerinden razı olsun. Kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Demokrasi gereği bir seçim olacak kavga, gürültü, patırtı değil nihayetinde herkes projelerini anlatacak, yaptıklarını ortaya koyacak nihayetinde oy gizlidir. Gideceksin sandıkta oyunu kullanacaksın kimsenin oyu kimsenin tahakkümü altında değildir, demokrasinin de en güzel yönü budur. Biz projelerimizi açıkladık, yaptıklarımızı açıkladık. Belediye Başkanını bir günlüğüne değil, beş günlüğüne değil, beş yıllığına seçeceksiniz ve bu belediye başkanı Erzincan'a hizmet edecek” dedi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek talep ve önerileri dinledi.