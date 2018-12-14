Başkan Başsoy, Fen İşleri personeliyle biraraya geldi

Ziyarette "Şehrin çehresinin değişiminde en büyük pay sizindir diyen" Basşoy; "Bu şehir bizi büyüttü besledi, bizde bu şehre hizmet etmekle vefa borcumuzu hep birlikte ödüyoruz. Erzincan Belediyesi bütün personeliyle 5 yılda el atılmadık yer bırakmadık altyapısıyla, üst yapısıyla, yeşil alanlarıyla, sosyal donatılarıyla, aydınlatma sistemleriyle, ana arterlerin asfaltlanmasıyla Türkiye'nin en model şehrini 5 yıl içerisinde hemşehrilerimize sunmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Bu işleri biz tek başımıza yapmadık bu işler ekip ister, emek ister, sabır ister, emek İster, vefakârlık ister fedakarlık ister. Bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun büyük emekleriniz var. 5 yıllık süreçte belediyenin bütün birimlerindeki arkadaşlar özveriyle çalıştı ama sizin işleriniz daha ağır işler. Size ayrıca teşekkür ediyorum. Şehrin estetiği, şehrin güzelliği, şehrin kaldırımlarının yapılması, üst yapının güzelleştirilmesi sizin eseriniz” dedi.

Başsoy, konuşmasının ardından belediye çalışmalarıyla ilgili personelle bilgi alışverişinde bulundu. Bu sırada personelin isteklerini ve önerilerini dinledi

Ziyaretin Sonunda ise Başsoy “Erzincan'ımızın daha estetik görünüme kavuşması için için durmadan, duraksamadan hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz çalışacağız dedi. Tekrar özverili çalışmalarınızdan ötürü hepinize teşekkür ediyorum.” dedi