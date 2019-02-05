Başkan Başsoy Geçit Beldesi'nde ziyaretlerde bulundu

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Geçit Beldesi'nde ziyaretlerde bulundu ve belde halkıyla bir araya geldi.

2019 yerel seçimlerinden sonra Erzincan Belediyesi'ne mahalle olarak bağlanacak olan beldelerde birtakım ziyaretlerde bulunarak belde halkının istek ve önerilerini dinleyen Cemalettin Başsoy, Geçit Beldesinde de vatandaşların istek ve önerilerini dinledi ve beldelerin mahalleye geçiş süreciyle ilgili bir takım bilgiler verdi.

Başsoy yaptığı konuşmada, “Öncelikle burada yaşayan hemşehrilerimize en iyi imkânları sunmak amacıyla büyük emekler veren Metin Bal Başkanımıza teşekkür ediyorum.

2016 yılında almış olduğumuz bir kararla 9 belde ve 3 köyümüz merkez mahallemiz oluyor artık. Yani şehrin bütün imkânlarından sorunsuz ve sınırsız istifade edebilecek bir mahalle konumuna geçiyorsunuz. Bizim Mimar Sinan Mahallemizde, Halitpaşa Mahallemizde ve diğer mahallelerimizde hangi imkânları belediyemiz sunmuşsa aynı imkânları da burada göreceksiniz bundan hiçbir endişeniz olmasın.

Bizim beldeleri bağlamamızda üç dört tane etken vardı amacımız hizmetleri bütünleştirmek. Bunlardan bir tanesi de “ulaşım bütünlüğü”. Bugün 26 mahallemizde ki vatandaşımız nasıl tek vesaitle Üniversiteye, Araştırma Hastanesine gidebiliyorsa bizim 9 belde ve 3 köyümüzdeki vatandaşlarımızda artık tek vesaitle buralara gidebilecek, her vatandaşımız gibi ulaşım hizmetlerinden sınırsız olarak istifade edebilecek.

Diğer bir konu “eğitim bütünlüğü” mahallelerimizde eğitim yönünden bir noksanlık varsa ilkokuldur, ortaokuldur, lisedir bu eğitim bütünlüğünü beldelerde sağlayacağız. Herkesin şehre gelmesini önleyeceğiz beldede bir lise yoksa buraya bir lise yapacağız eğer bir sanat okulu ihtiyacı varsa sanat okulu yapacağız. Bu 9 belde ve 3 köyümüzde eğitim bütünlüğümüzü sağlayacağız. Hem çocuklarımızın daha rahat daha huzurlu daha yakın bir ortamda eğitim görmesini sağlayacağız.

Bir konumuzda “imar bütünlüğü” yani bir beldede 5 kat bina yükselirken diğer bir beldede 1 kat şehir merkezinde 3 kat gibi değil de. Bir şehre girdiğinizde alçaklı yüksekli binalar değil. Beldenin coğrafi konumuna uygun, o beldede yaşayanların huzur içerisinde yatay gelişen yeşil alanları yeşil dokuları daha çok olan şehir mimarilerini uygulayacağız. Eğitim, sağlık, ulaşım ve imar olarak dört konuda bütünlük sağlayacağız.

Yine diğer mahallelerimizde ne varsa doğalgaz imkanı, elektrik, türktelekom, türksat gibi teknolojik imkanların sunulduğu 26 mahallemizde ki tüm imkanları yeni bağlanan beldelerimize sağlayacağız.

Kafanızda soru işaretleri var bunları biliyorum. Vatandaşlarımızın bir çoğu geçimini hayvancılıkla sağlıyor. Hiçbir endişeniz olmasın ki yarın zabıtalar gelip de ahırlarınızı kapatın samanlıklarınızı kapatın asla demeyecek. Birinci ağızdan şehrin belediye başkanı olarak ben bunu söylüyorum başka birinin söylediklerine itimat etmeyin” dedi.