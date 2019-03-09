Başkan Başsoy Güreşçilerle Buluştu

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy 7-10 Mart tarihleri arasında Erzincan'da düzenlenen Türkiye Gençler Serbest Güreş Şampiyonasına katılmak üzere İlimize gelen sporcu ve idareciler ile yemekte buluştu. Düzenlenen programa AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Yardımcısı Süreyya Yoğurtçu, Türkiye Güreş Federasyonu Erzincan İl Temsilci Mehmet Özsoy, Türkiye Gençler Serbest Güreş Şampiyonasına katılmak üzere 50 ilden gelen yaklaşık 600 sporcu ve idareci katıldı.

İLİMİZİ EN GÜZEL ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE ÇALIŞIYORUZ

Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Belediyesi olarak sporun her dalında destek vermeye devam ettiklerini ifade ederek, "İnsanlık tarihinin en eski sporları arasında yer alan ve zamanla bizimle özdeşleşen, kültürümüzün bir parçası olan güreş, aynı zamanda bizim ata sporumuzdur. Erzincan Belediyesi olarak, Güreşin yaşatılması ve bu branşta dünyada söz sahibi olunması adına gereken gayreti göstereceğiz. Bu şampiyonada İlimizi en güzel şekilde temsil etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. 4 gün boyunca geleceğimizin Avrupa, dünya ve Olimpiyat şampiyonalarını burada ağırlamaktan son derece mutluyuz, bu vesile ile tüm sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum" dedi.

GÜREŞ İÇİNDE BİR KÜLTÜRÜ BARINDIRIYOR

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ise konuşmasında ülkemizin en sevilen spor dallarından birsi olan Milli sporumuz güreşin sadece bir spor dalı olmaktan öte, içinde bir kültürü barındırdığını, Ata sporlarının yüzlerce yıl öncesinden bugünlere kadar geldiğini ve kültürün inanç, örf ve adetleriyle şekillenerek kimlik kazandığını söyleyip 2020 olimpiyatlarına bu salondan sporcuların gideceğine inandığını belirterek Erzincan'da gerçekleştirilen şampiyonanın hayırlara vesile olmasını, buradan dereceyle dönecek sporcuların ülkemizi uluslararası arenada en güzel şekilde temsil edeceğine yürekten inandığını söyledi.

KATKILARDAN DOLAYI PLAKET

Törende, Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Yardımcısı Süreyya Yoğurtçu tarafından, katkılarından dolayı Erzincan Milletvekili Burhan Çakır'a ve Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'a plaket takdim edildi. Başkan Başsoy'da Güreş Federasyonu Başkan Yardımcısı Süreyya Yoğurtçu'ya Erzincan el işlemeli bakır vazo hediye etmesinin ardından program sona erdi.