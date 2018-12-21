Başkan Başsoy itfaiye personeliyle biraraya geldi

Başsoy 5 yılda yapılan çalışmalara değinirken, “Yıllardır kullanılan itfaiye merkezimizin ihtiyaçlara cevap vermemesi üzerine şehrimize yakışır ve çağın gereklerine uygun bir itfaiye merkezinin inşasını tamamlayarak kullanıma sunduk. Yatakhaneler, dinlenme alanları, spor, eğitim ve yemek salonları ile personelin ihtiyaçlarına cevap verecek bir tesis inşa ettik. Yeni İtfaiye merkezimiz ile herhangi bir afet durumunda müdahale kabiliyetimizi de yükselttik. Biz en kötü günler için daima hazırlıklı olmak zorundayız. Küçük bir ihmalin bir cana mal olacağını unutmamalıyız” dedi.

Başsoy konuşmasının akabinde personelin görüş ve taleplerini dinledi ve program sona erdi.