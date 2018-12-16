Başkan Başsoy, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle 5 yılı değerlendirdi

Belediye çalışmalarıyla ilgili personelle bilgi alışverişinde bulunup, taleplerini ve önerilerini dinleyen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Basşoy, “5 yıl sizlerle birlikte çok güzel çalışmaların altına imza attık. Erzincan'ımıza modern bir görünüm kazandırdık. Yaklaşık 21 müdürlükle Özellikle de icra makamında olan Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Su Kanalizasyon, Park Bahçe Müdürlüğü gibi arazide olan sizler tabi ki işin daha büyük kısmını omuzlamış oldunuz. 100 kilometreye yakın Yağmur sulama hattı döşedik. Yaklaşık 500 bin metrekarelik bir yeşil alanı Erzincan'a kazandırdık ve halâ da devam ediyor. Binali Yıldırım Parkı, Esentepe gibi birçok büyük devasa parkların hepsinde sizlerin Emeği var. 18 tane okul bahçesi ve cami bahçesi, yine bunun yanında 17'ye yakın yeni parklar yapıldı. Bu gibi işlerin hepsinin altında sizlerin imzası var. Bunların hepsini yaparken de Erzincan için yaptık, hiç nefsimiz için bir şey düşünmedik, bize bu şehir bir görev verdi ve bu görevi de ibadet aşkıyla yaptık. Gece gündüz sizlerle birlikte alandaydık. Hepinize teşekkür ederim” dedi.