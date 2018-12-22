Başkan Başsoy, personelle buluşmaya devam ediyor

Son beş yılda yapılan çalışmalarını anlatan Başkan Başsoy, “Sizinle birlikte alt yapıyı sorunsuz bir hale getirdik kayıp kaçak oranını sıfıra indirdik. Yeni hattın yapılmasıyla su borularındaki patlamalar, kanalizasyon kaynaklanan su baskınları neredeyse sıfıra indi. Erzincan tarihinde kuruluşundan bugüne kadar bir döneme sığdırdığımız iş, hiçbir belediye başkanının dönemine sığmayacak kadar büyük işler. Erzincan'ımızda 850-900 milyon liralık yatırımın altına imza atmış, alt yapı çalışmalarımızda da 300 km içme suyu hattı, 44 000 abone bağlantısı, yeni bir arıtma tesisi, 20 km kanalizasyon hattı, 12 km içme suyu ana isale hattı, 20 km yağmur suyu hattı, 4 yeni su deposu, yeni bir su terfi istasyonu, altı yeni sondaj, şehrimizin muhtelif noktalarına 364 yeni vana yapmış bulunmaktayız” dedi.