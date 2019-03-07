Başkan Başsoy Regaip Kandilini kutladı

Başsoy mesajında; “Allah'ın rahmet ve bereketinin bol ihsan edildiği üç ayların habercisi Regaip Kandili'ne erişmenin mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Tefekkür ve şükür vesilesi olan kandiller, hepimiz için ruhani bir arınma, aydınlanma ve hayat muhasebesi imkânı sağlayan gecelerdir. İnsanımızın anlam ve gönül dünyasına ışık tutan Regaip Kandili de tıpkı diğer kandil geceleri gibi toplumumuz için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Regaip Kandili ile Rabbimizin bizlere sunduğu bereket ve rahmet dolu üç aylara ulaşmış, on bir ayın sultanı Ramazan'ın gölgesini üzerimizde hissetmiş bulunuyoruz.

İnsanlarımızın yaratana daha derin bir şükür imkânı bulacağı bu özel gecede, muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını temenni ediyorum. İslam âleminin ve vatandaşlarımızın Regaib kandilini tebrik ediyor; bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayra vesile olmasını, Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı hüzün verici hadiselerin sonlanması için bir dönüm noktası olmasını Cenabı Allah'tan diliyorum” ifadelerini kullandı.