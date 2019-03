Başkan Başsoy seçim çalışmalarına devam ediyor

Başsoy burada yaptığı konuşmada, AK Partinin 17 yıldır İktidarda olduğunu söyleyerek "Allah'a hamdolsun yüzümüz ak, başımız dik, gönlümüz pak olarak huzurunuzdayız" dedi.

31 Mart tarihinde yapılacak olan seçimler için çalışmalarını aralıksız sürdüren Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Işıkpınar Köyü ve Kurutilek Mahallesinde ki vatandaşlar ile bir araya geldi. Yapılan toplantıya AK Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferhat Bulut, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ömer Kayser, Belediye Meclis Üyesi Adayları ve AK Parti Yönetimi ile çok sayıda Köy ve Mahalle halkı katıldı.

Yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, ‘‘Işıkpınar Köyünün ve Kurutilek mahallesinin sorunlarını bildiğini ifade ederek, İmar, İçme suyu, doğalgaz ve ulaşım gibi sorunların olduğunu ifade ederek, yeni dönemde bu sorunların ivedilikle çözüme kavuşacağını'' söyledi.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise yaklaşan yerel seçimlerin Erzincan'a ve Ülkemize hayırlar getirmesini, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

Başkan Başsoy, konuşmasına şöyle devam etti; "AK Partinin 17 yıldır İktidarda olduğunu söyleyerek Allah'a hamd olsun yüzümüz ak, başımız dik, gönlümüz pak olarak huzurunuzdayız. 2002 yılından bu güne kadar Erzincan'ımıza bir çok yatırım yapıldığını dile getiren Başkan Başsoy, ‘‘Üniversite, Havalimanı, Araştırma Hastanesi, Polis Meslek Yüksek Okulu Çarşı Mahallesi ıslahı, Taksim mahallesi ıslahı, Doğalgaz, Altyapı, toplu Taşımada dönüşüm, Et entegre tesisi, Çöpten enerji, Arıtma tesisi, Jeotermel Kaplıcalar, gibi bir çok hizmetin AK Parti döneminde yapıldığı, Esentepe, Cumartesi Pazarı, Ekşisu mesire alanındaki modern yenileme çalışmaları da AK Parti döneminde yapıldığına işaret ederek, Partimiz döneminde yapılan çalışmaları say say bitmez yapılan bu çalışmalar kolaylıkla yapılmadı. Belediyecilik açısından Erzincan 2004 yılından beri tarih yazıyor, bundan sonra da tarih yazmaya devam edecek. Biz kimseyi Karalayarak bir yere varmak istenmiyoruz, biz yaptıklarımız anlatıyoruz ve diyoruz ki yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" dedi.

Başsoy, "Allah nasip ederse 48 proje ile huzurunuza çıktık, 48 projenin de kaynakları ayarlanmış durumda. Hayali bir şey söylemiyoruz, projemizi söylüyoruz, kaynağını da söylüyoruz" dedi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ise Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'a teşekkür ederek konuşmasına başlayıp, "Cemalettin Bey 5 yıldır sabah namazında başlayıp gece 11'de biten hizmet aşkıyla şehrimize ciddi manada katkı sağladı. Şimdi ise yeni bir seçim arifesindeyiz. Erzincan'a AK Parti döneminde yapılan hizmetler yüzyıla sığdırılamayan hizmetlerdir yani bu hizmetler 15 yıla sığdırıldı. Artık bundan sonra vatandaşlarımız gönül belediyeciliği ile göreceksiniz daha çok hizmet alacaktır" dedi.

AK Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, ise konuşmasında Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'un Erzincan'a büyük hizmetler yaptığını ifade ederek, bundan sonra da yapılan hizmetler ile "Erzincan doğunun yıldız şehri olacaktır" dedi.

Milletvekili Karaman, Belediye projelerinin yanı sıra Hükümetin Kamu projeleri ile de Erzincan'ın hak ettiği yatırımları alacağını ifade ederek "Kurutilek'i, Işıkpınar'ı ve Erzincan'ı geliştirmek için Belediye Başkanımızla, iki Milletvekilimizle, Erzincan'ın değeri Binali Yıldırım'la Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından karşılıklı soru cevap şeklinde vatandaşların istek ve temennilerinin alınmasıyla program son buldu.