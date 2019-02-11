Başkan Başsoy taksicilerinin sorunlarını dinledi

Taksi duraklarını ziyaret ederek, şoförlerle sohbet eden Başkan Başsoy, şoförlerin istek ve sıkıntılarını da dinleyerek, hayırlı ve bol kazançlı günler diledi. Başsoy'un ziyaret ettiği duraklar arasında Erzincan Belediyesi projeleri kapsamında yenilenen Ada taksi durağı da vardı. Geçtiğimiz aylarda proje kapsamında yıkılıp yenilenen Ordu Caddesi üzerinde ki Ada taksi ve Çiçek taksi duraklarının içerisinde oturma alanı, mutfak ve lavabosu bulunuyor. Binalarda ısı yalıtımı, alttan ısıtma ve aydınlatma sistemi de mevcut.

Başsoy ziyareti esnasında yaptığı konuşmasında, “Alttan ısıtmalı, konforlu, lavabolarıyla mutfağıyla her şeyiyle dört dörtlük duraklar yaptık. Bütün duraklar böyle olacak. Hayırlı uğurlu olsun güle güle oturun” dedi.

Şoförler ise yapılan yeni taksi durağından dolayı Başkan Başsoy'a teşekkür ettiler. Önceden durağa kovayla su getirip abdestimizi buz gibi suyla alırken şimdi mutfağımızda, lavabomuzda sıcak suyumuz var Allah sizden razı olsun” dediler.