Başkan Başsoy, temizlik işleri personeliyle toplantı düzenledi

Toplantıda 5 yılı değerlendiren Başsoy,“Şehrin temizliği sadece görüntü açısından değil sağlık açısından da büyük önem sarf etmekte. 9 bin adet yeni çöp konteynırı 100 adet yer altı çöp istasyonu 500 adet geri dönüşüm sepeti şehrimize kazandırarak vahşi depolama sisteminden şehrimizi arındırmış olduk. Şehrin temizliği o şehrin gelişmişliğini göstermekte bu tamamen sizin elinizde. Şimdiye kadar bu konuda bizleri mahcup etmediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bundan sonrada aynı özveriyle çalışacağınıza inanıyorum.

Çöp alanında çok ciddi çalışmalar yaptık hem koca çöp dağını ortadan kaldırdık kötü görüntüden ve kokulardan kurtulduk hem de bu çöpten günlük 1.5 megavatlık enerji elde ederek Erzincan Belediyesinin kasasına yılda 3 Milyon TL girmesini sağladık. Ayrıca hemen yanında Türkiye'nin en modern arıtma tesisini de yaptık ve şehrimizin hizmetine sunduk” dedi.

Başsoy konuşmasının akabinde personelin görüş ve taleplerini dinledi ve program sona erdi.