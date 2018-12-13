Başkan Başsoy, yapılan çalışmaları değerlendirdi

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Erzincan'ın yerel ve ulusal basın çalışanlarıyla bir araya geldi.

Erzincan Belediyesi Sosyal Tesislerinde basın mensuplarıyla buluşan Başkan Başsoy göreve geldiği günden beri yaptıkları çalışmalarını anlatarak yeni bir seçim sürecine daha girdiklerini belirtti.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, 56 ayda yapılan hizmetleri ve yapılacak olan projeleri anlattı.Başkan Başsoy, yeni bir seçim sürecine girdiklerini ifade ederek, seçime giren bütün siyasi partileri ve adayları makamlarında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulunuyoruz dedi.

Erzincan'ın birlik beraberlik ve Kardeşliğin şehri olduğu vurgulayan Başkan Başsoy, "Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Seçimler olacak kim daha çok oy alırsa yönetime onlar geçecek, Dünyanın her tarafında bu böyle. Biz her zaman bu kampanyalar döneminde hiçbir siyasi partinin, taraftarlarını incitmeden kırmadan dökmeden, bu kampanya dönemini yine kardeşlik içersin de geçirmekten yana tavrımızı koyduk. Aday adaylığı sürecinde hem kendi partimizin aday adaylarına, hem diğer partilerde aday adayı olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu şehir için taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyduk, Allah'a hamd olsun bunu yapmaya devam edeceğiz, bu şehir hepimizin, bu şehri ne kadar güzelleştirirsek ne kadar yaşanabilir bir kent yaparsak biz o kadar mutlu oluyoruz. Biz göreve geldiğimizde Belediyenin 90 Milyon borcu vardı, bu borçlar da şahıslara olan değil devlete olan borçlar. Şu anda da bizim dönemimizde 40 Milyon daha borçlandı, ama bu borçlar, Belediyemizi sıkıntıya sokacak borçlar değil. Belediye yatırımlarını kesinlikle etkilemeyecektir." dedi. Erzincan Belediyesi tarafından yapılan büyük ve maliyetli projelerin birçoğunun yap işlet, devret modeli ile yapıldığını söyleyen Başkan Başsoy, "Böylesine büyük projeleri hayata geçirirken, Belediyemizin kasasından tek kuruş para çıkmadı, aksine önümüzdeki dönemde Belediyemizin kasasına bu projelerden para girişi olacak.

Erzincan'a hizmet edebilmek için önce neye ihtiyacı olduğunu bilmek ve insanları dinlemek gerektiğini biliyorduk. Bundan dolayı merkezdeki tüm mahallelerimizi ziyaret ederek, bölge sakinlerinin talep ve önerilerini dinledik. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; istişaresiz hiçbir iş yapmadık, her daim, Sivil Toplum kuruluşları ile Basın mensupları ile Şehrin kanaat önderleri ile mahallelerde vatandaşlarımız ile istişare ederek hizmet götürdük. Her mahallemizde ki hayatlara tanık olduk, hemşerilerimizin gönlüne dokunduk” dedi.