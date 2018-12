Başkan Başsoy'dan Engelliler Günü mesajı

Başsoy mesajında "Engelli insanların yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil; ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanların ortak sorunudur. İnsanların engelli olmaları çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuç olmakla birlikte, engellilerin normal bir hayat sürmeleri ancak toplumsal duyarlılığın oluşturulmasıyla mümkündür. Engelliler için üzülmek, en derin duygular ile onlar için tasalanmak engellilerin en son ihtiyaç duyduğu şeydir. Bizler için mühim olan engelli hemşehrilerimizin hayatlarını en rahat şekilde sürdürebilmelerini sağlamaktır. Hükümetimiz, devletimizin tarihinde hiç görülmemiş oranda engelliler ile alakadar olmaktadır. Özel eğitim kurumlarında devlet desteği ile her engellinin eğitimini üstlenmekte, kamuya ait kurumlarda ücretsiz rehabilitasyonlarını sağlamaktadır. Her aileye her engelli için azımsanmayacak miktarda maddi destek vermektedir.

Erzincan Belediyesi olarak engelli kardeşlerimiz için birçok çalışma yaptık. Engelli uyumlu kaldırımlar ve sesli trafik ışıkları ile şehrimizi donattık. Bunun yanında Erzincan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi bünyesinde oluşturduğumuz Proje Merkezinde engellilere yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Geleceğimiz Parmaklarımızın Ucunda projesiyle engelli çocuklarımıza futbol müzik ve bilgisayar eğitimi verdik. ERMEK (Erzincan Meslek Edindirme ) kurslarında engelli hemşehrilerimize kurslar açtık. Vergilerde ve su tarifelerinde de indirimler sağlıyoruz. Engellilerin nakli için tahsis ettiğimiz bir Engelli Nakil Aracımız var.

Hükümetimizin aldığı karar doğrultusunda ücretsiz toplu taşıma imkânı sunuyoruz.

Bunlar yeterli değil biliyoruz. Engelli hemşehrilerimiz için çalışmalarımız devam edecek. En az diğer insanlarımız kadar kamu hizmetlerinden faydalanmalarını sağlayacağız.

Engelleri aşmış bir gelecek ümidiyle bütün engellilerimizin Dünya Engelliler Gününü kutluyorum." dedi.