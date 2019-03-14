Başkan Başsoy'dan Tıp Bayramı kutlama mesajı

Başkan Başsoy mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Her insanın kendisi ve sevdikleri için istediği ilk şey sağlıktır. Sağlıklı bir yaşam insanoğlunun en temel hakkıdır. Bedenen ve ruhen sağlıklı bireyler ülkenin kalkınmasına dolayısıyla da toplumsal refahın artmasına önemli katkı sunarlar. Neticesinde tıp biliminin neferleri doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız ülkemizin göz bebeği konumundadırlar.

Bunun bilincinde olan devletimiz özellikle son 17 yılda her alanda olduğu gibi sağlık hizmetlerinde de önemli reformlara imza atmış ve sağlık hizmetlerinin en etkin ve yaygın biçimde halka ulaşması ilke edinmiştir. Türkiye sağlıkta dönüşüm ile gelişmiş ülkelerin 30 yılda ulaşabildiği hedefe 10 yılda ulaşmıştır. Sağlık hizmetlerinin bizlere en iyi şekilde devletimiz tarafından sunulması ve bu imkânlar doğrultusunda doktorlarımızın ve sağlık personellerimizin görevlerini en iyi şekilde yerine getirmesi ile ülkemizde sağlık hizmetlerindeki sorunlar neredeyse sıfıra inmiştir.

Tabi bu yatırımlardan şehrimizde payını almıştır. Son olarak şehrimizde hali hazırda hizmet veren 413 yataklı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine 250 yatak kapasiteli bir ek bina ve eski Devlet Hastanesi bölgesine ise 500 yataklı yeni bir Şehir Hastanesi yapılıyor. İnşallah kısa sürede tamamlanıp hizmete açılacak. Ben bu yatırımların şehrimize kazandırılmasında bizlerden yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye onun yol arkadaşı Medarı İftiharımız Sayın Binali Yıldırım Beyefendiye bakanlarımıza ve milletvekillerimize teşekkürü bir borç bilirken, nitelikli bir yaşam sunmayı ilke edinerek gece gündüz demeden, her yerde ve her koşulda hayatlarını insan sağlığına adamış olan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyor, kendilerine başarılar diliyorum.”