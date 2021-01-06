İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Bilici'ye Kaymakam Çelik'ten ziyaret

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Mercan Belde Belediye Başkanı Bayram Bilici’yi makamında ziyaret etti.

Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Mercan Belde Belediye Başkanı Bayram Bilici'yi makamında ziyaret etti.


Gerçekleştirilen ziyarette Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Mercan Beldesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak, misafirperverliğinden dolayı Başkan Bilici'ye teşekkürlerini iletti.


Ziyarette Kaymakamı Musa Kazım Çelik'e, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Cihan Yıldız ve Mercan Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Çöl eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.