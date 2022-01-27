Başkan Gültekin, kar temizleme çalışmalarını takip etti

Yoğun kar yağışının ardından belediye ekipleri ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Tercan İlçe Belediyesi, Kazım Karabekir, Mamahatun, Ahmet Yesevi, Atatürk, Fatih, Yavuz Selim mahalleri ve bunlara bağlı cadde ve sokakta karla mücadelesini yoğun bir biçimde sürdürüyor. Karla mücadele için 2 kepçe, 1 kamyon, 2 traktör aracı ve 10 personel ile 2 vardiya olarak organize ekip oluşturulduğunu belirten Başkan Lokman Gültekin, “1 haftadır devam eden olumsuz hava koşulları ilçemizi de etkilemektedir. Vatandaşlarımızın bu olumsuzluklardan en az etkilenmeleri için ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Meydana gelen buzlanmalara karşı tuzlamalar yapılmaktadır. Karla mücadelemiz aralıksız devam edecektir.” dedi.

Başkan Gültekin İl Genel Meclisi üyesi Bünyamin Yıldırım ile birlikte çalışmaları takip etti.