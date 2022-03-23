Başkan Günay'dan seçim teşekkürü

Erzincan İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin (DSYB) 5. Olağan Genel Kurulu sonucu kazanan mevcut başkan Yaşar Faruk Günay birlik üyelerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek bir basın açıklamasında bulundu. Erzincan DSYB binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Günay, “Bilindiği üzere 5. olağan genel kurulumuzu hayırlısıyla yaptık. Tekrar birlik üyelerimiz, çiftçilerimiz tercihlerini yaptılar. Emek veren insanların haklarını geri verdiler. Bu seçim sonuçlarında da çiftçilerimiz sağ duyulu hareket ettikleri için kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Bu seçimde bize oy veren vermeyen herkesin birliğiyiz. Bizleri onurlandırdılar. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ayrıca devam eden ve hedefledikleri projelerden bahseden Günay, çalışmaların kaldığı yerden devam edeceğini belirtti.