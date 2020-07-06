Başkan Kassanov'dan, Ahıska Türkü gence tekerlekli sandalye

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Bayırbağ köyünde yaşayan Ahıska Türkü İslam Mehmetali adlı gence elektrikli tekerlekli sandalye hediye etti.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB Erzincan Temsilcisi Vahit Mirza, DATÜB Erzincan Temsilcisi Yardımcısı Gülmira Elisagil ve DATÜB Kadın Kolları Erzincan Temsilcisi Elmira Elisagil'den oluşan DATÜB heyeti İslam Mehmetali tekerlekli sandalyesini ulaştırdı.

Fuat Uçar'a teşekkür eden gencin annesi Nesibe Mehmetali, “Talebimizi kısa sürede karşıladınız. Oğlum rahatsızlığından dolayı maalesef dışarı çıkamıyordu. Sayenizde artık dışarı çıkabilecek. DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Bey'den, bu çalışmaları yürüten Fuat Bey'den ve hizmetlerinizden çok memnunuz. Ziyatdin Bey'in kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

DATÜB heyeti ayrıca Üzümlü Yunus Emre mahallesinde bulunan hasta aileleri de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunarak yakından ilgilendi.