Başkan Tanoğlu, 2022'nin güzel bir yıl olması temennisinde bulundu

Başkan Tanoğlu mesajında, "Yeni yılın hem ülkemiz, hem de tüm dünya insanları için barışın, sevginin ve hoşgörünün hâkim olduğu bir yıl olmasını diliyorum. Yeni ümitler ve yeni beklentilerle yeni bir yıla daha giriyoruz. Tabi ki öncelikle dileğimiz ülkemiz ve tüm dünyada barışın, sevginin ve hoşgörünün egemen olması insanlarımızın refah içinde yaşamasıdır" dedi.

Başkan Tanoğlu, “Yeni yılda ve daha nice yıllarda halkımızın gücüne inanarak, ümidimizi canlı tutarak, karamsarlığa kapılmadan, yorulmadan, kardeşlik hukukuna sadık kalarak tüm Türkiye'ye ve Erzincan halkına huzur ve güven ortamında sağlıklı ve sıhhatli yeni yıllar temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.