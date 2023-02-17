Başkan Tanoğlu: “Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğu bir dönemden geçiyoruz”

Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğu bir dönemden geçildiğini ifade eden Tanoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yüreklerimizin yandığı, ülke ve millet olarak kenetlenmeye ihtiyaç duyduğumuz, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaraları saracak derecede önemi hassas şu günlerde Miraç Kandil'inin hep birlikte el ele, omuz omuza yürümeye vesile olmasını temenni ediyorum. Bir kez daha ülke ve millet olarak içerisinden geçtiğimiz bu deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, yüce Türk milletine ise başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunarım. Rabbim bizleri bir kez daha böylesine büyük acılarla sınamasın”