Başkan Tanoğlu: “Kandiller, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliklerinin pekiştiği, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı çok özel gecelerdir”

Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, tüm İslam âleminin 3 aylar içerisinde idrak edeceği Miraç Kandili'ne bir kez daha erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Müminler için arınma ve tertemiz olarak Cenab-ı Allah'a yönelme anlamına gelen Miraç Kandili'nin rahmet ve lütuflarla dolu olduğunu ifade eden Başkan Tanoğlu "Bu mübarek geceyi fırsat bilip tüm günahlarımızdan arınmak için tövbe etmeli, kızgınlıklarımızı, kırgınlıklarımızı bir kenara bırakıp tüm dünyada barış ve huzurun sağlanması için yüce Rabbimize dua etmeliyiz. Kandillerin toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliklerinin pekiştiği, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı çok özel geceler birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyacımız olan bugünlerde Yüce Allah'tan ülkemizin bekası, milletimizin sağlık ve afiyeti için de dua edelim. Bu duygu ve düşüncelerle Erzincan'ımızın, ülkemizin ve tüm İslam âleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, tüm insanlık âlemine sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini diliyorum" diye konuştu.