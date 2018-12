Başsoy: "Bu şehri sizlerle birlikte geleceğe hazırlıyoruz"

Başkan Başsoy personel buluşmaları kapsamında İşletme Müdürlüğü personeli ile toplantıda bir araya geldi. Toplantıda 5 yıl içerisinde yapılan çalışmalara değinen Başkan Başsoy, personelin istek ve taleplerini dinledi.

"Biz doğumdan ölüme kadar her alanda şehrimize hizmet veriyoruz diyen" Başsoy konuşmasında, “Her zaman elimizden geldiği kadar acı gününüzde de sevinçli gününüzde de sizlerin yanında olmaya çalıştık. Hepimiz bu şehre emek verdik, inşallah hepimizin çocukları bu şehirde büyümeye devam edecektir. Bu şehri sizlerle birlikte geleceğe hazırlıyoruz. Bizim mesaimizin saati dakikası yok Sabah 8 akşam 5 mesaisi yok. Benim öyle olduğu gibi sizin de öyle biliyorum belediyede çalışanların hemen hemen %80'inin mesai mefhumu yok, diğer kurumlar gibi değiliz. Biz doğumdan ölüme kadar her alanda şehrimize hizmet veriyoruz. O nedenle de işimiz biraz ağır onun farkındayım, herkes bulunduğu konumda kurumuna hizmet ediyor, şehrine hizmet ediyor. İşletme Müdürlüğü'nün bir kısmı kurum içerisinde bir kısmı kurum dışında, her işin kendine göre bir riski var bunları biliyoruz. Verdiğiniz Emeklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.