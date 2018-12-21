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Başsoy, ev ziyaretlerine devam ediyor

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’un eşi Gülnaz Başsoy ev ziyaretlerine devam ediyor.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'un eşi Gülnaz Başsoy ev ziyaretlerine devam ediyor.


Gülnaz Başsoy, Erzincan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hatice Şahin eşliğinde hasta ve ihtiyaçlı aileleri ziyaret etti.


Başsoy, “Sevinçler paylaşıldıkça çoğalır, acılar ve üzüntüler ise paylaştıkça azalır düşüncesinden yola çıkıyoruz. Bizim amacımız hastaları ziyaret ederek, manevi destek olmak, onların acılarını, dertlerini ve sevinçlerini paylaşmak. Sıkıntılarını dinleyip elimizdeki imkanlar doğrultusunda gerekli mercilere yönlendirmek" dedi.

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