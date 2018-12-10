Başsoy İnsan Hakları ve Demokrasi Haftasını Kutladı

Başsoy mesajında "Kişi özü ile yaşayacak, yaşatılacak ise insan hakları hususunda hiç ödün verilmemelidir. İnsanı insan yapan ona verilen değerdir. Bu değerler herkese eşit olunca kıymetlidir. Tüm insanlar hiçbir ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahiptir.

Demokratik bir hukuk devleti olan ülkemizde, insan hakları alanında atılan her olumlu adım vatandaşlarımıza verilen saygı ve önemin bir ifadesidir. Hükümetimiz her türlü ayırımcılığı önleyerek, temel hak ve özgürlüklerin sürekli ileri götürülmesini temel politika olarak benimsemiştir.

İnsan hakları alanında birçok olumlu adımlar atıldı ve atılmaya da devam etmektedir. Yapılan hukuki düzenlemelerle devlet ve vatandaş arasında kaynaşmanın sağlanması, ötekileştirme anlayışına son verilmesi, dil, din, vicdan ve düşünce hürriyetinin önündeki engellerin kaldırılması amaçlanmaktadır. Mağdur, mazlum ve mahrumun yanında olmak bizim en büyük şiarımızdır. Bundan sonra yapılması gereken insan haklarına daha saygılı, daha demokratik, şeffaflık ilkesini her alanda ön planda tutmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm insanların karşılıklı hoşgörü ve anlayış içinde yaşadığı bir dünya dileğiyle, vatandaşlarımızın İnsan Hakları Gününü ve İnsan Hakları ve Demokrasi Haftasını kutluyorum." dedi.