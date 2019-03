Başsoy: “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın”

İki aşamada yapılan toplantı ilk önce bayanlara sonra erkeklere düzenlendi. Programlara Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Çukurkuyu Belediye Başkanı Adnan Delikanlıoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Ferhat Bulut, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Adayları, AK Parti Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlk olarak konuşan Çukurkuyu Belediye Başkanı Adnan Delikanlıoğlu; “Erzincan Belediye Başkanımız Sayın Cemalettin Başsoy şimdiye kadar Beldemize her konuda destekler verdi ne istediysek geri çevirmedi sizlerin huzurunda başkanımıza teşekkür ediyor saygılar sunuyorum” dedi.

Yatırımların Hepsi Artarak Devam Edecek

Daha sonra konuşan AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ise açıklamasında; “Değerli hemşehrilerim hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum hoş geldiniz şeref verdiniz. Şunu belirtmek istiyorum Adnan Bey yıllardan beri burada Belediye Başkanlığımızı yapıyor bizlerde memnunduk Çukurkuyu 'da memnundu ki uzun süre belediye başkanlığı yaptı Eline koluna sağlık. Öncelikle Salı günü Cumhurbaşkanımızın, Medarı iftiharımız Binali Yıldırım Beyefendinin teşrif ettiği mitingde katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Erzincan Belediye Başkanımız her zaman söylüyor Mimar Sinan Mahallesi neyse Çukurkuyu ‘da öyle olacak. Bundan sonraki süreçte de bu yatırımların hepsi artarak devam edecek buna inanmanızı ve güvenmenizi istiyoruz. Şimdiye kadar vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Erzincan için, her şey Çukurkuyu için

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise açıklamasında; “Çukurkuyu her şeyiyle can, insanlarıyla, güzel ağaçlarıyla, evleriyle, yeşil alanlarıyla, her şeyiyle güzel beldenin güzel insanları sizlere öncelikle bir selam getirdik. Biliyorsunuz Salı günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan buradaydı onun selamını getirdik. Ayrıca bu toprakların yetiştirdiği büyük devlet adamı Medarı iftiharımız Erzincan deyince gözleri yaşaran Başbakanımız Binali Yıldırım'ın selamlarını getirdik. Çok değerli hemşehrilerim uzun yıllardan beri bu beldeye hizmet eden Belediye Başkanımız Adnan beye huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun. Hem kendisine hem meclis üyelerine hem de belediye personeline sizler adına teşekkür ediyorum. Bu beldede çok büyük hizmetler yaptılar. Bu beldeye gelen hizmetlerin arkasında dağ gibi bir Recep Tayyip Erdoğan vardı, dağ gibi bir Binali Yıldırım vardı. Adnan başkan ne götürdüyse hiçbir tanesi geri dönmedi. İnşallah bundan sonrada biz şöyle diyoruz. ‘Mimar Sinan Mahallemizde ne yapılmışsa daha fazlası Çukurkuyu da olacak. Halitpaşa'da ne yapılmışsa daha fazlası Çukurkuyu'da olacak. Her şey Erzincan için, her şey Çukurkuyu için diyoruz'.

Şehirle Burayı Entegre Edeceğiz

5 yıl içerisinde çok büyük projeler bitirdik. 850 milyon TL'lik Erzincan'a yatırım yaptık. Çukurkuyu'nun da bir dediğini iki yapmadık. Adnan Başkan ne getirdiyse geri çevirmedik hepsini yerine getirdik bu zamana kadar. Asfalt dedi asfalt doğalgaz dedi doğalgaz hepsini bir bir yaptık hayırlı uğurlu olsun. Bütün mahallelerde ne imkânlar varsa hepsi Çukurkuyu'ya da bu sene içinde başlayacağız hayırlı uğurlu olsun. Doğalgazı olmayan bir tane ev bırakmayacağız. Şehirle burayı entegre edeceğiz Yalnızbağ'da ki hacı amcamız bir otobüsle araştırmaya da gidebilecek, havaalanına da gidebilecek, istasyona da gidebilecek biz bunun için varız. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” mantığıyla hareket ediyoruz. Su paraları da 5 yıl boyunca aynı fiyat üzerinden devam edecek. Cumhurbaşkanımız meydanda açıkladı “Tramvay gelecek”. Çukurkuyu'dan geçecek tramvay. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde olan imkânları Erzincan'ımıza getirmeye çalışıyoruz. Çukurkuyu'ya getirmeye çalışıyoruz. Kavakyolu'na, Yalnızbağ'a getirmeye çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 31 Mart Yerel seçimlerinin hayırlı uğurlu geçmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bir olacağız beraber olacağız diri olacağız hep birlikte Çukurkuyu hep birlikte Erzincan hep birlikte Türkiye olacağız” dedi.

Hiçbir Gencimiz İşsiz Kalmayacak

Başkan Başsoy'un konuşmasının ardından Erzincan Milletvekili Burhan Çakır'da açıklamasında; “Daha çok çalışacağız tek sıkıntımız şu anda her şeyimiz bitti elhamdülillah bundan sonra gençlerimize iş bulmak. Gece gündüz demeden dur durak bilmeden milletvekilimizle, Erzincan Belediye Başkanımızla tek derdimiz gençliğimize iş bulmak ve bunu da inşallah hep birlikte çözeceğiz Allah'ın izniyle hiçbir gencimizde işsiz kalmayacak” dedi.

Erzincan'ımızı Daha Da Geliştireceğiz

Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise konuşmalarında; “Bu toprakların yetiştirdiği has Erzincanlı Binali Yıldırım ve onun vefalı arkadaşı Cumhurbaşkanımız Erzincan'a geldi ve Erzincanlılarda onu çok iyi karşıladılar ve bizim Başbakanımızın yüzünü yere eğdirmediler onun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar değerli hemşehrilerim bütün mazlum milletlerin Cumhurbaşkanı olan lideri olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzincan'a verdiği önemi gördünüz. Ayrıca görüyorsunuz mazlum ülkelerden hangisinin sorunu olsa hemen bizim liderimizi Türkiye'nin liderini hatırlıyor. Televizyonlarda dinliyorsunuz Pakistan Hindistan arasında ki problemi bile ancak ve ancak Recep Tayyip Erdoğan çözer diyor Pakistan Başbakanı.

Erzincan hem tarımda hem tarıma dayalı sanayide hem turizmde göreceksiniz inşallah bundan sonra şaha kalkacak. Neden? Altyapıyı hemen hemen tamamladık artık bundan sonra üstyapıya, insanımızın gönlüne hitap eden görülür projeleri yaparak Erzincan'ımızı daha da geliştireceğiz. Biz Erzincan'dan memleketinden arkadaşlarından ayrılmanın ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Onun için diyoruz ki artık gençlerimiz gitmesin en güzel işi annesinin babasının yanında Erzincan'da bulsun. Onun işin çalışıyoruz. Son olarak diyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız Erzincan'a çok önem veriyor çünkü en büyük vefayı bir Erzincanlıdan gördü tüm Erzincanlılardan gördü. Öyleyse biz Erzincan'a çok güzel yatırımlar alabiliriz” dedi.