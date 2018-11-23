Başsoy Millet Kıraathanesinde vatandaşları ağırlıyor

Başkan Başsoy, mesai kavramı gözetmeksizin vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Seçildiği günden bugüne sosyal belediyecilik anlayışı ile mesai kavramı gözetmeksizin sürekli vatandaşlarla buluşan Başsoy, Bugün de Millet Kıraathanesi'ni dolduran vatandaşlarla bir araya geldi. Başsoy uzun bir süre gelen vatandaşları millet kıraathanesinde ağırladı ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Vatandaşlar, Millet Kıraathanesini Erzincan'a kazandırdığı için Başkan Başsoy'a teşekkür ettiler.