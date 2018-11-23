Başsoy Öğretmenler Gününü Kutladı

Başsoy mesajında "Öncelikle ülkemizin dört bir yanında fedakârca ağır coğrafi koşullar altında din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın, ülkemize bilinçli nesiller yetiştirmek için bu kutsal yolda görev yapan cehalet illetine karşı verilen savaşın başkahramanları olan bütün öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutluyorum.

Tarihimiz boyunca ülkemize karşı birçok hain girişimlerde bulunuldu. Bunların üstesinden gelen nesillerimizi siz değerli öğretmenlerimize borçluyuz. Devletimiz, milli hedefimiz olan muasır medeniyetler seviyesine ulaşma adına büyük başarılar elde etmiştir. Bu başarı, eğitim ve öğretim neferleri öğretmenlerimizin başarısıdır.

Bu gün ülkemizde yaşanan siyasi karmaşaların ve bunun ekonomik etkilerinin en hafif şekilde atlatılmasını sağlayan lider siyasetçilerimiz, devlet adamlarımız, bilim adamlarımız, teknokratlarımız, bürokratlarımızın her biri öğretmenlerin yetiştirdiği vatan evlatlarıdır.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi “Yeni Nesli, Cumhuriyet'in özverili öğretmen ve eğitmenleri, sizler yetiştireceksiniz;yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin yeteneğiniz ve özveriniz derecesiyle uygun olacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister”.

Gazi Mustafa Kemal'in Başöğretmen unvanı ile anılmaya başladığı ve Millet Mekteplerinin açılarak hizmet vermeye başladığı gün olan 24 Kasım günü çok anlamlı bir karar ile Öğretmenler Günü olarak kutlana gelmektedir.

Bu önemli ve manalı günde, ülkemizde ve ilimizde görev yapan bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum. Dünyasını değişmiş bütün öğretmenlerimizi saygıyla, şükranla ve rahmetle anıyorum." dedi.