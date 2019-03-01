Başsoy,Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası toplantısına katıldı

Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Erzincan Şubesi İl Başkanı Sebahattin Kocatürk ve Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ergün Akça'nın Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası adına düzenlediği sabah kahvaltısına Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'da katıldı.

Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası'nın istişare amaçlı düzenlediği kahvaltı programı Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Başkanı Sebahattin Kocatürk, Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ergün Akça ve sendika üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Programın açılış konuşmasında programına katılımcılara Hoş Geldiniz diyen Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Başkanı Sebahattin Kocatürk, “Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'a Erzincan'ımıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi ve hizmetlerine karşılık Başsoy'a bir plaket verdi.

Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ergün Akça konuşmasında ise; Erzincan'da toplu taşımanın artılarının ve eksilerinin masaya yatırılarak yapılabilecek çalışmaları değerlendirmek için bir araya gelindiğini belirtti.

Daha sonra Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Millet Vekilleri Burhan Çakır ve Süleyman Karaman ise konuşmalarında Erzincan'da toplu taşıma ile ilgili ve genel çalışmalar ile ilgili konulara değindiler ve birlik beraberlik mesajı verdiler.