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Bataklıkta mahsur kalan yavru köpeğin imdadına itfaiye yetişti

Erzincan’da bataklığa saplanan yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.

Erzincan'da bataklığa saplanan yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.


Erzincan Belediyesine ait atık su arıtma tesisi çamur döküm alanında bataklığa saplanan yavru köpek, itfaiye ekiplerinin uğraşı sonucu kurtarıldı. Köpeğin sesini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, mahsur kalan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Kısa sürede saplandığı yerden kurtarılan yavru köpeği itfaiye erleri yıkayarak kirden arındırdı. Herhangi bir yarası olmayan köpek, bataklıktan uzak bir noktada doğaya bırakıldı.

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