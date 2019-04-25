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Batumlu öğrencilerden Başkan Aksun'a ziyaret

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Erzincan’a gelen Batumlu 36 öğrenci ve 6 eğitimci, Erzincan Belediyesine ziyarette bulundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Erzincan'a gelen Batumlu 36 öğrenci ve 6 eğitimci, Erzincan Belediyesine ziyarette bulundu.


Erzincan Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette, farklı kültürleri, farklı coğrafyaları tanımak; kardeşlik ve dostluk duygularını pekiştirmek adına, bu tür projelerin önemine değinen Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun konuşmasında şu ifadelere değindi;


“Çok değerli öğretmen arkadaşlarım ve kıymetli öğrenciler! Hepiniz Erzincan'ımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Erzincan'ımız Batum'la benzer özellikleri olan, birbiriyle hoş geçinebilen ve kardeşliğin tesis edildiği bir şehirdir. Sizi her yıl Erzincan'da ağırlamaktan onur duyarız. Erzincan'ımızdan Batum'a döndüğünüzde kucak dolusu selam ve saygılarımızı oradakilere iletmenizi arzu ediyoruz. Sizler 23 Nisan dolayısıyla buraya teşrif ettiniz. Dünya milletleri içerisinde çocuklarına bayram hediye eden bir millet olmaktan gururluyuz ve her yıl burada sizleri konuk etmekten onur duyarız”


Gerçekleştirilen ziyarette öğrencilere yöremizin kültürünü yansıtan ürünler hediye edildi. Birkaç gün önce şehrimize gelen ve 23 Nisan şenliklerine de katılan öğrenci ve öğretmenler Erzincan halkının kendilerini gösterdikleri yoğun ilgiden ve misafirperverliklerinden çok memnun kaldıklarını ifade ettiler.

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