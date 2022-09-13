Bayburt ve Erzincan için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, kuzey kesimler yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa.) eseceği öngörülüyor.

“Kuvvetli yağış uyarısı”

Öğle saatlerinden itibaren Erzincan'ın doğusu ile Bayburt ve Erzurum'un kuzey batısında yerel kuvvetli sağanak yağışlar beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.