Bayburtlu kadınlar hem spor hem de sanat yapıyor

Bayburt Belediyesi Aile Yaşama Merkezi bünyesinde açılan kurslarda kadınlar hem daha verimli vakit geçiriyor, hem de kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Aile Yaşam Merkezi'nde açılan el sanatları ve aşçılık kursları ile Bayburtlu kadınlar kendi yörelerinin el sanatları ve yemeklerini öğrenmekle kalmıyor aynı zamanda diğer yörelere ait yemek ve el sanatlarını da öğreniyorlar. Kurs sonunda ise katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir sertifika veriliyor. İŞ-KUR koordineli olarak açılan el sanatları ve aşçılık kurslarında toplamda 30 kadın 6 ay süreyle öğrenimlerini sürdürüyor.

“Fitness salonu yoğun ilgi görüyor”

Aile Yaşam Merkez'nde kursların yanı sıra fitness hizmeti de veriliyor. Kadınlara yönelik fitness salonunda kadın eğitmenler eşliğinde hafta içi her gün hizmet veren merkezde fitness, step, aerobik, trambolin, zumba, plates ve yoga gibi alanlarda eğitim veriliyor. Aile Yaşam Merkezi'nin sunduğu bu imkân sayesinde kadınlar rahatlıkla sporlarını yapabiliyorlar.

Aile Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci sosyal belediyecilik çalışmalarını önemsediklerini belirterek “Aile Yaşam Merkezimiz bünyesinde açtığımız kurslarla Bayburtlu hanımefendiler için kendilerini geliştirebilecekleri bir dünyanın kapılarını açıyoruz. Buradaki kurslarda hem kendilerini geliştiriyorlar hem geleneksel el sanatlarımızı öğreniyorlar hem de yöresel tatlarımızın nasıl yapıldığını kendileri bizzat uygulayarak görüyorlar. Bu kurslardaki amaçlarımız hem el sanatları kültürümüz ile yemek kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması hem de kadınlarımızın burada öğrendikleri ile aile bütçesine katkıda bulunabilecekleri bir el becerisi edinmelerini sağlamak. Bu kursların yanında merkezimizde fitness salonu da hizmet vermekte. Kadınlarımız bu salon sayesinde kadın eğitmenler eşliğinde çeşitli dallarda rahatlıkla sporlarını yapabiliyorlar.“ ifadelerini kullandı.