Bayram alışverişi esnafa can suyu oldu

Erzincan'da Ramazan bayramı öncesi kentin en işlek cadde ve sokaklarında yoğunluk yaşanırken, hareketlilik esnafın yüzünü güldürdü.

Ramazan bayramı dolayısıyla ihtiyaçlarını temin etmek isteyen vatandaşlar, son günler dolayısıyla yoğunluk oluştururken, kent merkezinde hareketlilik yaşandı. Yaşanan hareketlilik ise kentteki esnafın yüzünü güldürdü. Bayrama bir gün kala vatandaşları alışveriş telaşı sararken, esnaf ise elindeki ürünleri piyasaya çıkararak satış yapmaya çalışıyor. Şehir merkezindeki hareketlenme geçen günlere oranla artarken, özellikle kent merkezindeki birçok cadde ve sokakta vatandaşlar yürümekte zorluk yaşadı.

Her bütçeye uygun malzemelerin yer aldığı tezgahlar ve alışveriş merkezleri adeta şenlik alanına dönüştü. Kimi vatandaş, tezgahlardan alışveriş yaparken kimi vatandaş ise mağazaları tercih etti. Özellikle tatlı satışı yapılan yerler, kuaförler ile kuyumcularda sıralar oluştu. Yaşanan yoğunluktan dolayı esnaf, özellikle vatandaşın işlerini son günlere bırakmasından dolayı yakınırken, bu gibi yoğunlukların yaşanmaması adına önceden sipariş veya randevu oluşturmaları gerektiğini söylediler.