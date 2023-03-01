Bekçiler Erzincan'dan deprem bölgesine uğurlandı

Türkiye'yi yasa boğan deprem afetinin ardından Erzincan'dan 32 çarşı ve mahalle bekçisi deprem bölgesine uğurlandı.

6 şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından yaraların sarılması için çalışmalar sürdürülüyor. Emniyet teşkilatı da asayiş hizmetleri ve yaraların sarılması için afet bölgesinde teyakkuz halinde. Bu meram istikametinde; daha önce yapılan görevlendirmelere ek olarak Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce, deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan noktalarda görevlendirilmek üzere Osmaniye iline 32 çarşı ve mahalle bekçisi amirleri sorumluluğunda takviye kuvvet olarak görevlendirildi.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Emniyet Müdür Yardımcıları, İl Emniyet Müdürlüğü personeli ve görevlendirilen personellerin aileleri, yola çıkan polislere kolaylıklar dileyerek uğurladı.