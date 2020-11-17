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Belediye atölyelerinde üretilen ürünler şehrin dört bir yanında vatandaşların kullanımına sunuluyor

Erzincan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü imalat atölyeleri çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde olan imalat ve kaynak atölyesi, ağaç işleri ve mobilya atölyesi birimleri tamamen kendi imkanlarıyla ürettiği ürünleri şehrin dört bir yanında vatandaşların kullanımına sunuyor.


İmalat ve kaynak atölyesinde, kanalizasyon mazgal üretimi, otobüs durağı imalat ve montajı, trafik levhaları, bank ve pergolelerin demir aksamları gibi birçok ürünün imalatı yapılıyorken belediye bünyesindeki araçların kaynak kaporta ve boya işlemleri de gerçekleştiriliyor. Ağaç işleri ve mobilya atölyesi biriminde ise bank, kamelya ve pergole imalatı, ahşap otobüs durağı gibi ahşap ürünlerin imalatı yapılıp kullanıma sunuluyor.


Konu Hakkında açıklama yapan Destek Hizmetleri Müdürü Gürbüz Oktay, “Erzincan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak şehrimizin birçok noktasında ihtiyaç duyulan ahşap ve demir ürünlerin imalatını kendi personelimiz ve kendi ürünlerimiz ile yapıyoruz bu sayede önemli ölçüde tasarruf sağlamış oluyoruz. Bunun yanı sıra hizmet binalarımızda ihtiyaç duyulan mobilyalarında üretimini yapıyor, kendi araçlarımızın arıza tespiti ve tamiratını yine kendi personelimiz ve kendi imkanlarımızla gerçekleştiriyoruz. Pandemi sürecinde de üretime devam ediyoruz. Kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanarak üreten belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemek istiyoruz” dedi.

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